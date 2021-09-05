Томск, 5 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Томске прокуратура начала проверку по факту несчастного случая при производстве ремонтных работ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Илья Борило ИА Красная Весна Томск

Предварительно установлено, что 3 сентября при замене труб на проспекте Мира на работника обрушились стенки траншеи, причинив ему серьёзные травмы. В тяжёлом состоянии ремонтнка госпитализировали в стационар.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства, а также причины и условия, способствующие несчастному случаю на производстве, и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.