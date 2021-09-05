Оренбург, 5 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки обнаружили ещё 341 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Из них 8,8% являются детьми. А возраст 23,5% пациентов составляет от 60 до старше 80 лет.

С начала пандемии в регионе выявили уже 68 841 заразившегося. Выздоровели 57 083 пациента.