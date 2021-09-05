Омск, 5 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 5 сентября зарегистрировано 75 194 случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждён 381 новый случай инфицирования.

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Выздоровели к настоящему времени 54 979 человек, в том числе 323 за последние сутки. Зарегистрировано восемь новых летальных случаев, а общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 2027.

«585 838 человек привиты от коронавируса, из них 497 184 человека получили оба компонента вакцины», — отметили в оперштабе.