5 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в 2021 году Украина получит новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Мирослава Романенко, , 13:37 — REGNUM В 2021 году Украина получит новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщил 4 сентября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина. По словам главы украинской дипломатии, США передадут ВСУ системы в рамках военной помощи.

Украина. Пёсик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале «Факты ICTV», а также в телеграм-канале «Украина Online». Многие восприняли передачу американских противотанковых комплексов как продажу в кредит вооружения с истекающим сроком гарантированного безопасного использования.

«Резиновых, чтобы не ремонтировать, а то с запчастями очень дорого, а с резиновыми все «на ты», — иронизирует Валентина Р.

«Пока «Путин нападет», срок годности этих ракет ещё два раза выйдет», — добавил Дима Я.

«И это, кто-то обещал мир в Донбассе?» — спросила Людмила 111.

«Не «дать», а продать. Они продают нам «джавелины»! Это противотанковая «вонючка», которой много лет… Они просто списывают их у себя, а нам продают ненужное го*но за нереальные бабки. «Хозяева» для того и поставили дебила у власти, чтобы парить тут свой шлак! Типа списанных катеров «Карл IV»…» — пишет Helgi A.

«Очередную партию списали по истекшим срокам безопасного использования, зачем тратиться на утилизацию, если можно… продать под кредиты», — добавил один из читателей.

«Еще закупите к этим «джавелинам» партию средства от ржавчины. Потому что самоликвидируются вместе с «героем» при пуске ракеты…» — отметил Игорь Житомир.

«Вопрос с «джавелинами» по-прежнему открыт. Что с большей долей вероятности долетит до «противника» — сама ракета или пусковая установка.?» — спросил Дима Я.

«Походу хотят сделать на Украине Афганистан…» — отметил Alex M.

«Напоминает, как продают старые советские пианино. Чтобы не платить грузчикам и за транспортировку на свалку. Как главным партнерам, могли бы и подарить», — написал Andrey S.

«Опять нам привезут просрочку», — добавил Alex.

«Что с того, что поставят, если военным запрещено стрелять!» — не понимает Мирослав В.

ПТРК Javelin Redstone.army.mil

«Какой позор! Это простая подачка, а какая подача материала, гордитесь, мол», — отреагировал Wadim K.

«За утилизацию устаревшего хлама заплатит Украина, кто ж ещё?» — поинтересовался Dmytro G.

«Ну как бы Россия тогда будет обязана помочь ополченцам в борьбе с оккупантами», — отметил один из читателей.

«Америке неймется создать войну между Украиной и Россией. Гадкая страна, страна оборотней…» — пишет Наталья С.

«Мы их вообще юзаем (используем. — М. Р.)? Или просто коллекционируем?» — поинтересовался Dias.

«Ну у них срок хранения есть конкретный. Незадолго до окончания срока американцы их передают молодым демократиям. В кредит разумеется. При Бубочке (Зеленский. — М. Р.) как раз такой не выстрелил», — ответил ему Konstantin M.

«Америка создаёт всем такие условия, чтобы воевали, а потом садят всех на крючок. Берите кредиты, берите оружие. Эта страна неспособна делать любой стране только добро», — добавил Maxim.

«Да что-то они за 7 лет не подсадили на крючок, сами морозят по поводу поставок оружия», — ответил ему Nick.

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