Москва, 5 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Разрабатываемая российская орбитальная служебная станция (РОСС) сможет использоваться гораздо эффективнее, чем действующая Международная космическая станция (МКС). Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Владимиру Соловьёву в передаче на YouTube-канале «Соловьёв Live».

Nasa.gov МКС

Рогозин напомнил, что основные модули МКС были созданы в начале 1990-х годов, а запущены в конце прошлого тысячелетия. При этом ресурс этих модулей составлял около 15 лет.

Сейчас модули стремительно устаревают, а дальнейшее поддержание работоспособности требует всё больших финансовых затрат. До 2025 года станция может работать в штатном режиме, однако со временем космонавтам придётся тратить всё больше времени на ремонт и другие работы.

«Поэтому нам нужда новая станция», — объяснил Рогозин.

Он добавил, что первым элементом будущей российской орбитальной станции станет уже готовый Научно-энергетический модуль (НЭМ), который ранее планировали отправить к МКС.

Также Рогозин рассказал об отличии будущей РОСС от используемой МКС. Если МКС предназначена для экспериментов внутри станции, то РОСС будет оборудована местами для установки научного оборудования за бортом станции, включая телескопы, радиолокационные и инфракрасные аппараты.

«Мы хотим сделать станцию, коэффициент полезного действия которой будет выше на несколько порядков того, что есть у МКС», — подытожил глава Роскосмоса.