Киев, 5 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице («ВКонтакте») рассказал, что в страну стали импортировать сало.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

«Представьте себе, сало стали завозить. Важная часть традиционного домашнего стола. Если не важнейшая. Продукт легендарный, воспетый в народном творчестве. А когда вдруг это вкуснейшее лакомство грозит исчезнуть из рациона, становится тревожно. Началось снижение поголовья скота. А еще есть проблемы в молочной сфере», — пишет Азаров.

По его словам, малый и средний бизнес, связанный с животноводством, скоро разорится, а украинцы столкнутся с дефицитом сала и свинины.

«Сегодня украинцы недоедают свинины по сравнению с европейскими соседями, а за последние 5 лет потребление мяса уменьшилось на 7 кг на душу населения, более чем на 30%», — информирует бывший премьер-министр.

Также Николай Азаров отметил, что ещё по итогам 2016 г. украинский экспорт свиного сала рухнул на 98%.

«Власть ничего с этим не сделала. А теперь украинский рынок заполняет сало датское, польское да нидерландское. Дореформировались!» — делает вывод эксперт.

Его слова поддержали в социальных сетях.

«Там даже салу своему не доверяют», — иронизирует Виктор Коблик.

«Уже несколько лет Украина завозит из России не только сало, но и мясо, картошку, лук, морковь, молочку и так далее», — замечает Наталья Мальцева.

«Пока майданутые не покаются и не осудят всех причастных — никакого будущего стране не светит», — считает Константин Трофимов.

«Так часто кричали «Сала Украине!», что наконец-то привезли», — шутит Ирина Фалина.

«Очередная колония запада», — замечает Александр Прост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, обсуждая решение МИД Украины призвать страны Евросоюза отключить Россию от SWIFT, в соцсетях заметили, что Украина покупает у России даже сало.

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