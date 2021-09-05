Екатеринбург, 5 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки подтвердили уже 36 смертей от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе скончались от этой болезни уже 5365 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области выявили уже 126 164 заразившихся. Из них выздоровели 116 448 пациентов.