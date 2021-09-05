Никосия, 5 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Сборная России по футболу после матча пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с командой Кипра провела восстановительную тренировку. Об этом 5 сентября сообщает «Матч ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболисты сборной России

Уточняется, что в тренировке на поле стадиона ГСП в Никосии принимали участие 10 полевых игроков и три голкипера из числа тех российских футболистов, кто не принимал участия в матче с Кипром и входил на замену.

Отметим, по итогам пяти матчей сборная Россия занимает первое место в группе Н, набрав десять очков. В следующем туре российская команда сыграет со сборной Мальты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что качество игры его подопечных в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с командой Кипра было неудовлетворительным.