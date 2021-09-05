Москва, 5 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса в России в общей сложности выявлено более семи миллионов случаев заражения SARS-CoV-2. Такие данные следуют из материалов федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 5 сентября 2021 года в России выявлено 7 012 599 случаев заражения коронавирусом.

При этом, в настоящее время, лечение от коронавирусной инфекции в стране проходят 554 668 человек. Перенесли COVID-19 и выздоровели с начала пандемии 6 270 731 человек. Всего, по данным статистики оперштаба, с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 187 200 пациентов. Это неполные данные.

Условная летальность от COVID-19 остается на уровне 2,67% — окончательные данные могут быть подсчитаны только по итогам пандемии.