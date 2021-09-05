Новосибирск, 5 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Черепановском районе Новосибирской области проверили производственное помещение, в котором трудились граждане из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

40.мвд.рф Нелегальные мигранты

«В отделение МВД России по Черепановскому району были доставлены 26 иностранцев, в отношении которых было составлено 12 административных протоколов, из них шесть — за «незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и шесть — за «незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства», — уточнили в ведомстве.

Всех иностранных граждан проверили на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений.