Москва, 5 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки выявлено 18 645 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 18 645 новых случаев выявлены во всех 85 регионах России. Из них 7,5% случаев не имеют клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 793 человека. Выздороветь от COVID-19 смогли 15 256 пациентов.

В Москве за сутки выявили 1542 новых случая заражения. В Санкт-Петербурге — 1357, Московской области — 826, Свердловской области — 517.