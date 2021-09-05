Ливерпуль, Великобритания, 5 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен продлить соглашение со своим египетским нападающим Мохаммедом Салахом. Об этом 5 сентября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Football.ua Мохаммед Салах

По данным источника, руководство «Ливерпуля» предложило 29-летнему футболисту контракт сроком до 2025 года.

При этом указывается, что сохранение в команде игрока является приоритетом для главного тренера команды Юргена Клоппа.

Отметим, в новом сезоне английской Премьер-лиги Мохамед Салах сыграл в составе «Ливерпуля» в трех матчах и забил в них два гола.