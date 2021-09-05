Вашингтон, 5 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Малый винтокрылый аппарат Ingenuity успешно выполнил 13-й полёт на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA.

Nasa.gov Малый вертолет Ingenuity на Марсе

В ходе очередного полёта над поверхностью Красной планеты Ingenuity развил скорость около 3,3 м/с. Собранные камерами вертолёта данные помогут специалистам NASA построить дальнейшую траекторию движения марсохода Perseverance.

Планетоход Perseverance и вертолёт Ingenuity прибыли на Марс в феврале 2021 года. Главной задачей малого вертолёта была проверка возможности полётов винтокрылых аппаратов в разряженной атмосфере Марса.

Основанная программа миссии Ingenuity была завершена в мае текущего года. После успешных испытаний в NASA решили использовать этот вертолёт для разведки будущих маршрутов, по которым будет двигаться основной аппарат миссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре аппарат Perseverance успешно собрал пробу марсианского грунта. Планируется, что собранные Perseverance пробы грунта будут доставлены на Землю другим космическим аппаратом не ранее 2026 года.