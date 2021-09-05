Екатеринбург, 5 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 517 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 150 было обнаружено в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 126 164 заразившихся.

Выздоровели 116 448 граждан. Скончались от COVID-19 уже 5365 человек.