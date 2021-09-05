Москва, 5 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Статья в National Interest заместителя директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинды Харинг, которая отметила странность того, что презентацию с перспективами развития энергетической безопасности и экономического роста власти Киева провели перед западными партнёрами, а не перед соотечественниками, широко обсуждается в интернете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Это яркий пример демократии в стиле дикого-дикого Запада: чтобы понять, что в твоей стране есть демократия в лучших традициях Запада, твой президент должен преподнести свою страну на блюдечке дяде/тёте из США», — пишет Дмитрий Плесков («ВКонтакте»).

»Украина — это ещё один штат США, видимо так считает Зеленский. Совсем у него кукушка съехала, а ведь выглядел неглупым Квнщиком. Что с человеком сделала власть и гонор!» — замечает Ольга Пантелеева.

Как сообщало ИА REGNUM, 80 проектов на общую сумму в $277 млрд долларов в рамках плана трансформации Украины президент Владимир Зеленский представил не украинскому народу, а американским спонсорам, которым в это всё предлагается инвестировать.

На эту странную выходку в статье журналу National Interest обратила внимание заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг.

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