Абакан, 5 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Хакасии подтверждено четыре новых случая смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались трое мужчин 50−66 лет и 79-летняя женщина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике с начала года достигло 623.

По состоянию на 5 сентября в стационарах находятся 598 пациентов, девять из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё более 2,1 тыс. носителей лечатся в амбулаторном режиме.

«Под медицинским наблюдением находятся 3 977 (-213) человек, контактировавших с больными», — отметили в оперштабе.