Кызыл, 5 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Цены на бензин марки Аи-92 на заправках столицы Тувы Кызыла вплотную подошли к отметке в 50 рублей за литр. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, по состоянию на 30 августа топливо стоит 49,65 рубля за литр (+50 копеек за неделю).

ИА REGNUM Бензин

Бензин Аи-95 подорожал на 38 копеек и теперь стоит 51,96 рубля за литр.

При этом цены на 98-й бензин и дизельное топливо за неделю не изменились и составляют 56,43 и 54,06 рубля за литр соответственно.