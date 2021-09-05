Подгорица, 5 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. вввв

(сс) Koroner Цетинский монастырь. Черногория

В Черногории в городе Цетине 5 сентября прошла церемония интронизации митрополита Приморско-Черногорского Сербской православной церкви Иоанникия. Церемония, несмотря на многочисленные акции протеста прочерногорских сил, прошла в Цетинском монастыре. Древняя традиция интронизации митрополитов не была прервана.

Противники интронизации митрополита Иоанникия в Цетинском монастыре накануне перекрыли все дороги, а рано утром подожгли покрышки на баррикадах. Начались столкновения протестующихс полицией.

В стражей правопорядка полетели камни, те в ответ применили слезоточивый газ.

В итоге сербский патриарх Порфирий и митрополит Иоанникий прибыли в Цетине на вертолете, так как все автомобильные дороги были заблокированы.