Рим, 5 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Французский полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Стивен Н’Зонзи может продолжить свою карьеру в катарской команде «Аль Райян». Об этом 5 сентября сообщает журналист Никола Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, стороны уже близки к окончанию переговоров о трансфере 33-летнего футболиста, с которым уже согласовано соглашение до 2023 года.

Также указывается, что руководство «Ромы» готово отпустить игрока бесплатно и расторгнуть с ним нынешний контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Отметим, в течение последних полутора лет Стивен Н’Зонзи выступает на правах аренды за команду «Ренн».