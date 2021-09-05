Абакан, 5 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9, за 7 дней — 0,8.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Усть-Абаканского, Алтайского, Ширинского и других районов. Большинство заболевших входили в число контактных лиц по семейным и служебным контактам.

«34 человека обратились с признаками ОРВИ; 11 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией; 3 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге», — добавили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала года в республике достигло 18 414.