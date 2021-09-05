Иркутск, 5 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска 5 сентября известил о завершении расследования уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Братского района, который ночью 20 декабря в подъезде дома на ул. Александра Невского подкараулил 18-летнюю девушку, возвращавшуюся с работы. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

LMAP Жертва изнасилования

Угрожая убийством, мужчина совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера, а затем похитил её личные вещи и скрылся с места преступления. Фоторобот помог найти насильника спустя два месяца в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Им оказался житель Вихоревки, ранее неоднократно судимый.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.

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