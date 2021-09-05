Анкара, 5 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» пытался приобрести в свой состав полузащитника лиссабонской команды «Бенфика» Жедсона Фернандеша. Об этом 5 сентября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

ФК Галатасарай

По данным источника, турецкий клуб дважды направлял руководству португальской команды предложения о трансфере 22-летнего футболиста и оба раза получал отказ.

При этом отмечается, что в приобретении игрока был заинтересован главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим.

Отметим, вторую часть минувшего сезона Жедсон Фернандеш провел в составе «Галатасарая» и в 17 матчах чемпионата Турции смог отличиться тремя результативными передачами.