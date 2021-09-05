Барнаул, 5 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум.

В Западной Сибири ожидается интенсивный приток тепла с территории Казахстана. Как сообщает CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», к 5 сентября воздух в регионе в дневное время прогреется до +22…+28°С.

ИА REGNUM Алтай

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

В Алтайском крае и Республике Алтай будет ещё жарче: до +32°С.

Как сообщало ИА REGNUM, тепло не спешит покидать Алтайский край, несмотря на осень. Но ночами 4 и 5 сентября возможны заморозки.

Читайте также: Выходные на Алтае: жару сменят заморозки