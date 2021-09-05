Белово, Кемеровская область, 5 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Прокуратура Беловского района Кузбасса в ходе мониторинга сети выявила информация о ненадлежащем состоянии дорог в селе Новобачаты. Была организована проверка, сообщили в региональном ведомстве.

Анатолич1 Дорога

Прокуратура проверит, как соблюдаются требования законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Сотрудники ведомства побывали на месте и опросили местных жителей.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.