Манчестер, Великобритания, 5 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» в настоящее время ведет переговоры со своим полузащитником Филом Фоденом о продлении контракта. Об этом 5 сентября сообщает Daily Star.

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По информации источника, руководство «МС» предложило 21-летнему контракт на срок в шесть лет с еженедельной зарплатой £150 тыс. При этом в настоящее время зарплата полузащитника составляет £40 тыс.

Отметим, в прошедшем сезоне Фил Фоден сыграл в составе манчестерской команды в 50 матчах и отличился в них 16 голами и десятью результативными передачами.