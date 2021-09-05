Курган, 5 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки выявили ещё 123 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 71 случай обнаружили в Кургане. Также они зафиксированы в ряде других муниципалитетах Зауралья.

С начала пандемии в регионе выявили уже 30 533 случая COVID-19.