Москва, 5 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Российские автолюбители могут получить штраф в размере 500 рублей за установку в транспортное средство дополнительных динамиков, не соответствующих положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом сообщили ТАСС представители МВД РФ.

cogdogblog Колонки

В МВД рассказали, что изменения конструкции автомобиля, включая установку составных частей и предметов оборудования, звука попадают под требования технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств Таможенного союза. Если вносимые изменения могут повлиять на безопасность движения, то их необходимо регистрировать в ГИБДД.

В случае выявления такого нарушения впервые сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей. Повторные нарушения чреваты снятием автомобиля с регистрации.

В МВД подчеркнули, что степень влияния на безопасность устанавливаемых компонентов может быть рассмотрен только в каждом отдельном случае. В ведомстве добавили, что контроль соответствия конструкции авто требованиям безопасности входит в обязанности сотрудников Госавтоинспекции.