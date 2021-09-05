Барнаул, 5 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае накануне отопительного сезона сложилась непростая ситуация. Как сообщает «Вести-Алтай», из-за долгов энергетиками в регионе отключены 164 муниципальные котельные.

Http://www.gradkostroma.ru Котельная

Остро стоит эта проблема в Каменском районе, где обесточена 31 котельная, и в Кулундинском — там таких 24. В Славгороде, Немецком и Змеиногорском районах заготовлено всего 3% от нормативного запаса угля.

Помимо этого, Алейск рискует остаться без паспорта готовности к зиме из-за военных. По словам главы города Ивана Маскаева, 30 жилых домов, которые находятся в ведении Минобороны, пришли в неудовлетворительное состояние. А замены дымовой трубы на котельной, которая питает жилой сектор, власти Алейска добиваются второй год.

«Будет рассмотрен вопрос по понуждении ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное управление Минобороны России» провести реконструкцию дымовой трубы и котельной в судебном порядке», — отметил градоначальник.

Тем временем ФГБУ «ЦЖКУ» опровергло эту информацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года от электрической энергии были отключены из-за долгов 73 котельные в девяти муниципальных образованиях Алтайского края.

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