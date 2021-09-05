Бай-Тайгинский район, Тыва, 5 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Бай-Тайгинском районе Туве днём 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН Землетрясение в Туве

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Интенсивность в эпицентре, который располагался примерно в 24 км от ближайшего села Кара-Холь, достигала 6,5 баллов.

Напомним, 1 сентября в Бурятии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Эпицентр располагался в 24,8 км к юго-западу от посёлка Северомуйск.

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