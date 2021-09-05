Анкара, 5 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Стамбульский футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» интересуется возможностью приобретения колумбийского полузащитника ливерпульской команды «Эвертон» Хамеса Родригеса. Об этом 5 сентября сообщает турецкий журналист Яджиз Сабункуглу на своей странице в соцсети Twitter.

Hasebemakoto Хамес Родригес

По информации источника, команда из Стамбула уже направила ливерпульскому клубу предложение по трансферу 30-летнего футболиста.

При этом ранее возможностью приобрести игрока также интересовалась команда «Порту».

Отметим, Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в прошлом году и в минувшем сезоне принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых отличился шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.