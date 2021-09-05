Село Соколово, Алтайский край, 5 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. На одном из старейших предприятий Алтайского красного края — Иткульском спиртзаводе — обещают начать розлив настоявшего виски. Как сообщает «Вести-Алтай», после начавшейся было процедуры банкротства предприятие вместе с долгами выкупила крупнейшая корпорация «Marussia Bevereges».

skhakirov Виски

Недавно продукция завода была аттестована и получила марку «органик». Это значит, что зерно, использованное в процессе производства, экологически чистое и не имеет следов пестицидов.

«Это жемчужина нашей корпорации, мы уже инвестируем в производство таких напитков, как джин и настойки, и планируем развивать предприятие дальше», — подчеркнул директор по развитию бизнеса группы компаний «Marussia Bevereges» Эда Паулсен.

«Снижать градус» собственники, по их словам, не намерены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2002 году ОАО «Иткульский спиртзавод» возглавлял десятку крупнейших налогоплательщиков в Алтайском крае.

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