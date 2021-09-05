Асбест, Свердловская область, 5 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Свердловской области идёт проверка по факту гибели девушки, которая сорвалась в Асбесте с колеса обозрения. Об этом сообщает областное управление СКР.

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«Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные необходимые мероприятия», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 сентября. Девушка упала с колеса обозрения. В тот же день она скончалась в реанимации.