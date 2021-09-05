Шанхай, Китай, 5 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Китайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) инвестирует $8,87 млрд в строительство крупного завода по производству микросхем в Шанхае. Об этом сообщает агентство Reuters.

Bicanski Микросхемы

Новое предприятие SMIC будет выпускать интегральные микросхемы по 28-нанометровому и более высоким технологическим процессам. Планируется, что завод SMIC в Шанхае будет ежемесячно выпускать около 100 тысяч интегральных микросхем.

Ранее SMIC, являющаяся крупнейшим производителем электронных микросхем в Китае, объявила о расширении производства на своих заводах в Шэньчжэне и Пекине. Планы по наращиванию производства связаны с нехваткой микросхем в автомобильной и электронной промышленности, возникшей в последние годы.

В декабре 2020 года правительство США внесло корпорацию SMIC в «чёрный список», запретив этой компании свободные закупки американского оборудования. Позже министерство торговли США выдало SMIC лицензию на закупки некоторого оборудования, не позволяющего производить микросхемы с высокой разрешающей способностью.