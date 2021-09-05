Милан, Италия, 5 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА договорился с командой «Милан» об аренде испанского полузащитника Самуэля Кастильехо. Об этом 5 сентября сообщил итальянский журналист Карло Пелегатти, его слова приводит Milan Live.

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«Переговоры завершены. ЦСКА достиг соглашения с «Миланом» об обычной аренде Кастильехо без права выкупа. Клубы в ожидании решения самого игрока, который размышляет над тем, стоит ли ему идти на авантюрный переход в Россию или остаться в «Милане», пытаясь воспользоваться каким-либо шансом от Пиоли», — сказал он.

При этом ранее стало известно, что ЦСКА ведет переговоры с «Миланом» об аренде 26-летнего футболиста.

Отметим, Самуэль Кастильехо перешел в «Милан» в 2018 году за €21,3 млн. В прошлом сезоне сыграл в составе миланской команды в 43 матчах и отличился в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.