Токио, , 10:31 — REGNUM Встреча глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» с участием министров иностранных дел России и Китая, может состоятся 8 сентября. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По словам Мотэги, главной темой встречи станет ситуация в Афганистане.

«Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других», — сказал глава японского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в середине августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане после того, как американцы и их сателлиты сбежали из этой страны.

На международном уровне встал вопрос о признании новых властей Афганистана. Премьер-министр Великобритании Брис Джонсон предложил собрать саммит G7 и выработать план признания нового афганского правительства или же рассмотреть возможность введения экономических санкций.