Омск, 5 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Омской области мошенники обманули артиста, предложив ему выступить на праздничном концерте. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из м/ф «Время приключений». Реж. Ларри Лэйчлитер. 2010-2018. США — Канада Песня

По данным ведомства, 28-летнему артисту позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем, и пригласил его принять участие в концерте. Он рассказал, что на мероприятии планируется вручение ценных подарков.

«Однако для того, чтобы их балансы уже были пополнены, понадобилась помощь артиста. Мужчина не отказал, поскольку сталкивался с такими просьбами и по итогу возвращал деньги с обещанными процентами, и перевел на два номера по 3 000 рублей», — отметили в министерстве.

Но придя в условленное место к назначенному месту, артист узнал, что праздничные мероприятия в здании не проводятся. Телефон заказчика оказался выключенным, после чего потерпевший обратился в полицию.