Рубцовск, Алтайский край, 5 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Рубцовске (Алтайский край) самовольное перекрытие дворовых проездов бетонными блоками и доморощенными шлаграбумами вынудило сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провести проверку возможности проезда пожарной техники по дворовым территориям и на дорогах общего пользования. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС Дворовый проезд, загороженный шлагбаумом. Алтайский край

«Данные препятствия ограничивают или полностью лишают возможности проезда и подъезда спецтехники, будь то пожарная машина, автомобили скорой медицинской помощи или иных служб. Таким образом, время прибытия на происшествия увеличивается, а это может стоить кому-то здоровья и даже жизни», — пояснил начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 Евгений Фатьянов.

Всего за последние сутки, 4 сентября, в Алтайском крае была организована работа по тушению 33 пожаров, на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения МЧС России реагировали пять раз.