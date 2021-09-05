Хабаровск, 5 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак-2» переиграл команду «СКА-Хабаровск» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона им. В.И. Ленина в Хабаровске и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал полузащитник «Спартака-2» Степан Мельников, отличившийся на 38-й минуте матча.

Отметим, по итогам матча в активе «Спартака-2» стало 16 очков, что позволило ему подняться на пятое место турнирной таблицы ФНЛ. У «СКА-Хабаровска» 17 очков и третье место.