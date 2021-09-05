Улан-Удэ, 5 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, жертвами COVID-19 в республике с начала пандемии стали 1785 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По состоянию на 5 сентября в стационарах республики лечатся 335 пациентов, в том числе 291 с внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 47 тяжёлых больных. Более 1 тыс. носителей остаются на лечении в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 424 койки: занято — 335, свободно — 89 коек. Занятость коечного фонда составляет 79%», — отметили в оперштабе.