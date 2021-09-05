Иркутск, 5 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. На водных объектах в Иркутской области с начала лета зарегистрировано 57 случаев гибели людей на воде, в том числе, скончались 10 несовершеннолетних. Такие данные 5 сентября обнародовало территориальное управление ГУ МЧС РФ.

В воде

Отмечается также, что при различных обстоятельствах были спасены шесть человек, из которых двое детей.

Несчастные случаи были зарегистрированы в 23 муниципальных образованиях региона: Иркутском, Нижнеудинском, Усольском, Тайшетском, Шелеховском, Усть-Кутском, Киренском, Тулунском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском, Нукутском, Боханском, Братском, Чунском, Слюдянском, Ербогаченском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Куйтунском, Ольхонском районах, в городах Иркутске и Ангарске.

«В большинстве случаев основной причиной происшествий стало купание в несанкционированных местах. Пренебрежение правилами безопасности при пользовании плавсредствами, а также несоблюдение мер личной безопасности при нахождении на судне привели к гибели 17 человек», — поясняют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели обеспокоены участившимися случаями гибели на воде как взрослых, так и детей. К 11 августа в регионе было зарегистрировано 40 случаев гибели людей на воде, в том числе — шести несовершеннолетних. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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