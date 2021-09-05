Челябинск, 5 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили ещё 371 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 88 316 заразившихся. Вылечились 76 044 пациента.

Больных COVID-19 насчитали уже 8117 человек. От ковида за сутки скончались ещё 20 пациентов.