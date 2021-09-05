Кызыл, 5 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Туве с начала года на пожарах пострадали пятеро детей в возрасте от двух лет, подучив ожоги различной степени тяжести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Как отмечается, причиной 5% всех пожаров в республике согласно статистике становится детская шалость или неосторожное обращение с огнём.

В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать меры пожарной безопасности, не оставлять спички в доступном для детей месте, не поручать им разжигать печи и газовые плиты.