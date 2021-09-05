Монреаль, Канада, 5 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Кристиан Дворак перешел в команду «Монреаль Канадиенс» в результате обмена. Об этом 5 сентября сообщается на официальном сайте НХЛ.

(сс) Shawn Carpenter Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс»

Уточняется, что в обмен на 25-летнего хоккеиста «Аризона» получила два права выбора на драфте первого раунда 2022 года и во втором раунде драфта 2024 года.

Отметим, в пролом регулярном сезоне НХЛ Кристиан Дворак сыграл в составе «Аризоны» в 56 матчах и смог набрать в них 31 (17 шайб + 14 результативных передач) очко.