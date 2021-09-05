Вашингтон, 5 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Компания Netflix анонсировала хоррор-антологию из восьми эпизодов под названием «Кабинет редкостей» (Cabinet of Curiosities). Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

GuillemMedina Гильермо дель Торо

Продюсером проекта станет мексиканский кинорежиссёр Гильермо Дель Торо, известный по фильмам «Лабиринт Фавна» и «Форма воды». Также Дель Торо станет режиссёром двух из восьми фильмов антологии.

Над остальными эпизодами будут работать режиссёры Ана Лили Амирпур, Кэтрин Хардвик, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор и Кейт Томас. Актёрский состав включает Эндрю Линкольна, Ф. Мюррэя Абрахама, Глинн Тёрмен, Криспин Гловер и других.

В Netflix заявили, что антология фильмов ужасов от Дель Торо должна изменить традиционные представления о фильмах этих жанров. Отмечается, что проект объединит картины разных стилей — от мрачных волшебных сказок до классических жутких историй.