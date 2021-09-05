Netflix выпустит антологию фильмов ужасов от Гильермо Дель Торо
Вашингтон, 5 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Компания Netflix анонсировала хоррор-антологию из восьми эпизодов под названием «Кабинет редкостей» (Cabinet of Curiosities). Об этом сообщает электронный журнал Deadline.
Продюсером проекта станет мексиканский кинорежиссёр Гильермо Дель Торо, известный по фильмам «Лабиринт Фавна» и «Форма воды». Также Дель Торо станет режиссёром двух из восьми фильмов антологии.
Над остальными эпизодами будут работать режиссёры Ана Лили Амирпур, Кэтрин Хардвик, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор и Кейт Томас. Актёрский состав включает Эндрю Линкольна, Ф. Мюррэя Абрахама, Глинн Тёрмен, Криспин Гловер и других.
В Netflix заявили, что антология фильмов ужасов от Дель Торо должна изменить традиционные представления о фильмах этих жанров. Отмечается, что проект объединит картины разных стилей — от мрачных волшебных сказок до классических жутких историй.