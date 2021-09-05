Барнаул, 5 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Алтайского края известило о снижении цен на социально значимое продовольствие. Ссылаясь на данные территориального управления госстатистики, чиновники отмечают, что снизились розничные цены на морковь (6,7%), помидоры (6,2%) и картофель (3,7%).

Николай Новиков Картина «Картошка»

При этом с начала августа морковь подешевела на 31,7%, картофель — на 22,7%, помидоры — на 20,9%. Кроме того, за август цена на огурцы снизилась на 15%, капусту — на 1,5%. Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели яйца — на 3,5%, вермишель — на 1,7%, сахар — на 1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, картофель в Алтайском крае стал стремительно дорожать с февраля 2021 года. И если в сентябре 2020 года «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей. Сейчас этот овощ стоит 30 — 40 руб. за килограмм.

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