Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка Эшли Барти уступила представительнице США Шелби Роджерс в матче третьего круга теннисного турнира US Open, который проходит в Нью-Йорке. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rob Keating Эшли Барти

Спортсменка из Австралии проиграла американке в трех сетах со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Соперницы провели на корте 2 часа 11 минут. За этот временной отрезок Барти, являющаяся первой ракеткой мира, шесть раз подала навылет, восемь раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 8 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка, занимающая 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), за это же время подала навылет три раза, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Отметим, в следующем круге турнира US Open Эшли Барти встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану.