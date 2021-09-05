Брюссель, , 09:48 — REGNUM Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг считает, что Европейскому союзу не следует создавать собственные объединенные вооруженные силы. Об этом он заявил в интервью газете Sunday Telegraph.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Столтенберга, он, конечно, приветствует усилия стран Евросоюза в области обеспечения обороны, но эти усилия все равно никогда не смогут заменить военный блок НАТО.

«Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу», — сказал Столтенберг.

Он пояснил, что дело тут ещё и в деньгах, так как 80% оборонных расходов НАТО приходится на страны, которые не являются членами Евросоюза и прежде всего — это США.

В связи с этим Столтенберг считает, что объединенные вооруженные силы Евросоюза не нужны.

Напомним, что в ЕС давно обсуждают возможность создать собственные объединенные вооруженные силы. Особенно эти разговоры актуализировались после того, как власти США потребовали от всех членов военного блока НАТО тратить минимум 2% ВВП на оборону. В ЕС стали рассуждать, что такие значительные ресурсы можно было бы вложить в собственный военно-промышленный комплекс и создать собственную евросоюзную армию. Дальше разговоров дело пока не пошло.