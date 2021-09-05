Москва, 5 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на дискуссии вокруг угроз людям от стай бродячих собак.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Совершенно очевидно, появление бродячих животных произошло из-за людей. Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим», — отметил Володин в ТГ-канале.

Тогда и проблема уйдёт — не будет животных, брошенных бездушными владельцами, считает парламентарий.

Так он отреагировал на продолжающиеся споры вокруг реализации действующих законов.

«Одна сторона говорит, что существующих мер недостаточно, другая — просит защитить их от уличных собак, обвиняя при этом принятое законодательство», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Появились правила выгула животных, работы приютов и обращения с бездомными животными. Возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой.

Вместе с тем в ряде регионов жители жалуются на стаи бездомных собак, периодически появляются сообщения о нанесении трав детям бездомными животными.

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