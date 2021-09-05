Барнаул, 5 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Барнауле осенью 2021 года намерены ввести в эксплуатацию рубежи контроля с камерами видеофиксации. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, они появятся в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Камеры на мосту

Предполагается, в частности, обеспечить таким образом безопасность участка на пересечении пр. Красноармейского и ул.Ползунова. Также камеры появятся на пересечении пр. Калинина с улицей Профинтерна, пр. Ленина с ул. Партизанской, Павловского тр-та с ул. Солнечная Поляна, ул. Попова и ул.Энтузиастов.

Комплексы будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил дорожного движения. По проспектам Ленина и Красноармейскому будет контролироваться скоростной режим движения.

Работы по установке ведет КГКУ «Алтайавтодор» в рамках госпрограммы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» и регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая 12-я автоавария происходит по вине пьяных водителей.

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