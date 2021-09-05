Лас-Вегас, США, 5 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Молдавский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Спивак проиграл в первом раунде представителю Великобритании Тому Аспиналлу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 36, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Уже в первом раунде британец перевел схватку в клинч и провел молдавскому спортсмену точный удар локтем в голову, чем отправил его на пол октагона и провел добивание. В результате рефери засчитал Спиваку поражение техническим нокаутом

Отметим, эта победа стала 11-й (все — досрочно) для 28-летнего Тома Аспиналла при двух поражениях. Для 26-летнего Сергея Спивака это поражение стало третьим при 13 (девять — досрочно) победах.